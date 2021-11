Jennifer Lawrence pagata meno di Leonardo DiCaprio in Don't Look Up: 'Non è equo'

Nel corso di una recente intervista di Vanity Fair, Jennifer Lawrence ha spaziato a tutto tondo sulla sua carriera finora e sulla pausa presa dalla recitazione dopo alcuni film non andati proprio benissimo al box-office; questo dicembre tornerà in sala e su Netflix con Don't Look Up e qui è tornata a parlare della questione parità di salario.

Jennifer Lawrence per il nuovo film di Adam McKay ha percepito uno stipendio di circa 25 milioni di dollari, mentre Leonardo DiCaprio - co-protagonista maschile - ha percepito 5 milioni di dollari in più rispetto a lei. Ora, l'attrice Premio Oscar per Il lato positivo ammette che probabilmente si è trattato di una questione di numeri, ovvero che DiCaprio genera più incassi di quanto non faccia lei ancora, ma il problema della parità di salario tra co-protagonisti di una stessa pellicola rimane a Hollywood.

"Allora, Leo porta più soldi al box-office di quanto non faccia io. Sono estremamente fortunata e felice per il mio contratto. Ma in altre situazioni quello che ho visto - e sono sicura che altre donne lavoratrici l'hanno visto pure - ho notato che è estremamente scomodo chiedere informazioni sul pagamento equo e se metti in dubbio qualcosa che ti sembra ingiusta ti viene detto che non è per una disparità di genere però non ti viene detto per quale motivo succede esattamente".

Nelle ultime settimane anche Kirsten Dunst aveva parlato del suo stipendio in SpiderMan 2 rispetto a quello di Tobey Maguire, rilanciando la stessa polemica: "La disparità retributiva tra me e Spider-Man era piuttosto estrema" aveva raccontato Kirsten Dunst a The Independent. "Non ci avevo neanche fatto caso all'inizio. Pensavo: Oh beh, è Tobey a interpretare Spider-Man. Ma sapete chi c'era sulla locandina di Spider-Man 2? C'eravamo Spider-Man ed io...".

Vi lasciamo al trailer di Don't Look Up, nel cui cast ci sono anche Timothee Chalamet, Jonah Hill e Meryl Streep.