Jennifer Lawrence: 'Non vengo toccata da un uomo da tantissimo tempo'

Dopo che Jennifer Lawrence ha parlato della tensione sessuale con Aronokfsy, l'attrice di Hunger Games, Passengers e Fidanzata in affitto è tornata a parlare della sua vita privata per svelare un nuovo dettaglio: non veniva toccata da un uomo da moltissimo tempo.

Sono state proprio queste le sue parole durante l'episodio di Actually Me, ma poco dopo ha iniziato una relazione con il direttore della galleria d'arte New York's Gladstone Gallery, ossia Cooke Maroney, per poi sposarsi con lui nel 2019.

"Come ho incontrato Cooke, avrei voluto sposarlo" ha dichiarato Lawrence. "Volevamo legarci l'un l'altra, impegnarci fino in fondo. Lui è il mio migliore amico, e voglio collegarmi alla sua vera essenza ora e per sempre. Fortunatamente esistono pratiche burocratiche per cose del genere! Trovi la persona della tua vita, poi dici: 'No, non puoi andartene!'". Non per questo sono mancati moltissimi "appuntamenti terribili" in passato, nonostante l'attrice abbia ammesso che la responsabilità sia stata per gran parte sua.

Tra le altre relazioni ricordiamo quella con Nicholas Hoult (conosciuto sul set di X-Men - L'inizio nel 2010), col quale si lasciò nel 2014 al termine delle riprese di X-Men - Giorni di un futuro passato; altrettanto mediatizzato è stato il rapporto col musicista Chris Martin dal 2014 al 2015 e col regista Darren Aronofsky, conosciuto sul set del film Madre! Ora l'attrice e Cooke Maroney hanno un figlio, nato a Los Angeles nel febbraio 2022.

In un'altra occasione, invece, Jennifer Lawrence ha raccontato i retroscena del bacio con Liam Hemsworth in Hunger Games: la dinamica è stata decisamente meno romantica di quanto gli spettatori potrebbero immaginare!