Jennifer Lawrence e il marito sorprendono un intruso nella casa a Los Angeles

La star di Hunger Games, Jennifer Lawrence, e il marito Cooke Maroney, hanno vissuto una brutta esperienza nella serata di domenica, quando una donna si è intrufolata nella loro casa. Secondo TMZ, le forze dell'ordine affermano che un soggetto non identificato è entrato nell'abitazione di Lawrence e Maroney dalla porta principale.

In quel momento le porte dell'abitazione erano aperte e la donna ha approfittato del momento per introdursi in casa. Page Six sostiene che Jennifer Lawrence e Cooke Maroney erano in casa al momento del fatto e hanno sorpreso la donna aggirarsi tra le stanze.

La coppia ha trattenuto l'intrusa di 23 anni, prima dell'arrivo della sicurezza e della polizia qualche istante dopo.



Gli agenti hanno posto in arresto la donna per aver violato una proprietà privata e l'hanno portata alla stazione di polizia. Secondo i media, alla domanda sulla motivazione per la quale ha deciso d'introdursi nella casa di Lawrence e Maroney, la donna ha affermato di essere una fan che voleva semplicemente incontrare l'attrice in carne ed ossa.

I casi di home-invasion che riguardano le star non sono una novità. Solo il mese scorso il rapper Pope Smoke è stato ucciso da soggetti mascherati che si erano introdotti in casa sua. Spesso i volti noti del cinema e della musica vengono presi di mira da persone ossessionate dalla loro immagine pubblica così come dai ladri, che sovente svaligiano le ville.

Jennifer Lawrence sarà protagonista in Don't Look Up, prossimo film su Netflix. Dal 2018 Jennifer Lawrence è anche produttrice, con la sua casa di produzione Excellent Cadaver.