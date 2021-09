Jennifer Lawrence è incinta, l'attrice aspetta il primo figlio da Cooke Maroney

E' stato il popolare magazine People a svelare la notizia al mondo intero: Jennifer Lawrence è incinta del primo figlio con il marito Cooke Maroney e diventerà quindi madre per la prima volta tra pochi mesi. I due si erano conosciuti nel 2018 e nell'ottobre dell'anno successivo erano convolati a nozze in una cerimonia in un castello di Newport.

Tempo fa, l'attrice Premio Oscar aveva dichiarato proprio in riferimento al suo matrimonio improvviso: "Prima di conoscere Cooke, il matrimonio non era nei miei programmi di vita. Appena l’ho incontrato, però, ho cambiato idea: volevo legarlo legalmente a me per sempre. E fortunatamente esistono scartoffie per una cosa del genere. In sostanza trovi la persona perfetta per te e le dici “tu adesso non puoi scappare”. È bellissimo".

Prima del matrimonio le relazioni private di Jennifer Lawrence erano state abbastanza turbolente: si ricordano quelle con il collega Nicholas Hoult, il musicista Chris Martin e il regista Darren Aronofsky, conosciuto sul set del film Madre!. E in un’intervista del 2015 ha potuto perfino raccontare il senso di solitudine provato a Hollywood: "Nessuno mi chiede di uscire, ogni sabato sono da sola e gli uomini sono sempre severi con me. Io vorrei incontrare una persona che voglia trascorrere il resto della vita con me. Che voglia essere il padre dei miei figli".

Intanto, dal punto di vista lavorativo, Jennifer Lawrence ha lavorato con Leonardo DiCaprio in Don't Look Up, il nuovo film di Adam McKay che vanta nel suo cast anche nomi prestigiosi come Meryl Streep, Jonah Hill, Timothee Chalamet e Ariana Grande. Su queste pagine potete recuperare il primo trailer di Don't Look Up. Tempo fa si parlava pure di un progetto di Jennifer Lawrence e Paolo Sorrentino.