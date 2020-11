Jennifer Lawrence impazzisce per la vittoria di Biden e corre per strada in pigiama!

Non era un mistero che buona parte di Hollywood sperasse nella sconfitta di Donald Trump con conseguente vittoria di Joe Biden alle presidenziali USA: la conclusione di questa faticosissima election week ha dunque dato a molte star del grande schermo un valido motivo per festeggiare, in maniera sobria... O meno sobria.

Qualcuno, come Mark Hamill, ha deciso di tirar fuori un simpatico quanto elegante paragone tra i mandati degli ultimi presidenti e i film di Star Wars; qualcun altro, come Jennifer Lawrence, ha invece pensato che festeggiare correndo in pigiama per le strade di Boston fosse decisamente più indicato per la ricorrenza.

Così ha infatti reagito la star di American Hustle e Hunger Games alla notizia dell'elezione di Biden, postando su Twitter un video in cui la si vede correre ed urlare in pigiama in preda ad una sorta di delirio post-sconfitta di Trump. Ma insomma, conoscendo la nostra Jennifer, non ci saremmo mai aspettati qualcosa di meno!

L'attrice, nelle scorse settimane, aveva rivelato il proprio passato da Repubblicana attirandosi anche qualche critica: Lawrence ha però ribadito di essere pienamente convinta e fiera del suo attuale orientamento politico, raccontando quanto sia stata importante la figura dell'ex-presidente Barack Obama nel farle cambiare idea.