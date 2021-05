Jennifer Lawrence impazzisce: 'Ben Affleck e Jennifer Lopez sono tornati insieme!'

Abbiamo tutti attraversato la fase in cui la relazione tra le nostre due star preferite sembrava più importante della nostra stessa vita privata: Jennifer Lawrence, però, quella fase sembra non averla mai superata! La star de Il Lato Positivo, infatti, non è riuscita a contenersi durante un'ospitata in un podcast.

A far perdere la testa all'attrice premio Oscar è stata una notizia di quelle che, in effetti, farebbero battere facilmente il cuore a qualunque amante del gossip in salsa hollywoodiana: secondo quanto rivelato dalla nostra Jennifer, infatti, Jennifer Lopez e Ben Affleck sarebbero tornati insieme.

"C'è una ca**o di breaking news! Jennifer Lopez e Ben Affleck sono tornati insieme! Sono in Montana. Stanno trascorrendo le vacanze insieme proprio in questo momento" è stato l'annuncio dato in diretta da Lawrence, che ha di fatto anticipato la maggior parte delle testate di gossip del mondo intero: l'entusiasmo era evidentemente troppo da reprimere per altro tempo ancora!

La relazione tra Affleck e Lopez, ricordiamo, era durata dal 2002 al 2004, periodo durante il quale i due attori recitarono insieme in film come Tough Love - Amore Estremo e Jersey Girl. La notizia del ritorno di fiamma tra Affleck e Lopez girava già da qualche giorno, ma le parole della loro collega suonano dunque come la definitiva conferma della cosa. Ben fatto, Jennifer!