Jennifer Lawrence in Hunger Games: dal cachet da sogno all'imbarazzo con Lenny Kravitz

Stasera torna in tv Hunger Games, primo capitolo dell'amato franchise nato dalla penna di Suzanne Collins con protagonista Jennifer Lawrence, attrice di Lousville classe 1990.

La star, oggi fra le più famosi e pagate attrici di Hollywood con ben quattro candidature e una vittoria agli Oscar, all'epoca della produzione del film, sebbene venisse dal successo di Un Gelido Inverno e dal ruolo di Mystica in X-Men: L'inzio, era ovviamente ancora molto lontana dalla fama che sarebbe arrivata in seguito.

Quando fu scritturata per il primo capitolo venne pagata "soltanto" $500mila dollari, una cifra che all'epoca per lei fu a dir poco da sogno: nonostante questo ci vollero tre giorni prima che accettasse la parte, perché non era sicura di come il film avrebbe influenzato la sua carriera, dal momento che il suo background veniva principalmente dal circuito cinematografico indipendente. Alla fine decise di firmare e rinunciò al ruolo da protagonista in Le Belve, film di Oliver Stone che poi assegnò la parte a Blake Lively.

Ovviamente la scommessa fu vinta, dato che per Hunger Games: La ragazza di fuoco (2013), ovvero il secondo capitilo della saga, il suo cachet salì a $10 milioni, venti volte più grande dell'offerta iniziale.

Una delle storie più divertenti dal set, inoltre, riguarda Lenny Kravitz: dato che la Lawrence è molto amica della figlia di Lenny Kravitz, Zoë Kravitz, non riusciva proprio a chiamarlo per nome e iniziò a rivolgersi a lui come Mr. Kravitz fin dal primo giorno di riprese. A quel punto però il danno era fatto, e il cantautore ha rapidamente scoperto che anche il resto del cast e della troupe si rivolgeva a lui come "Mr. Kravitz".

