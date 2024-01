Jennifer Lawrence ai Golden Globe è già un meme:'Se non vinco vado via'

La serata dei Golden Globe al Beverly Hilton Hotel di Beverly Hills di ieri sera è stata caratterizzata da diversi discorsi e momenti importanti ed esilaranti. Uno dei migliori è senza dubbio quello che ha visto protagonista la star premio Oscar Jennifer Lawrence poco prima dell'assegnazione di un premio per il quale era candidata.

Jennifer Lawrence era candidata al Golden Globe come miglior attrice in un film commedia o musicale per Fidanzata in affitto.

Al momento dell'assegnazione del premio, Lawrence è stata inquadrata dalle telecamere, così come le altre candidate Emma Stone, Fantasia Barrino, Natalie Portman, Alma Pöysti e Margot Robbie.



Quando è stata nominata, Lawrence si è rivolta alla camera e ha dichiarato scherzando:"Se non vinco me ne vado".

In effetti la star di Hunger Games non ha vinto il premio, battuta dalla collega Emma Stone per Povere creature! ma la sua battuta inaspettata è diventata subito virale sui social:

Ovviamente, l'attrice non ha abbandonato l'evento dopo l'annuncio della vittoria di Stone per il film di Yorgos Lanthimos. Ecco tutti i vincitori dei Golden Globe nella categoria cinema.



In Fidanzata in affitto, Jennifer Lawrence interpreta Maddie Barker, una donna disperata che accetta di frequentare un diciannovenne, figlio di una ricca famiglia ma inesperto con il sesso femminile, per aiutarlo a fare esperienza prima che parta per il college.

Sul sito è disponibile la nostra recensione di Fidanzata in affitto, il film distribuito da Amazon Prime Video.