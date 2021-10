Jennifer Lawrence, nuovo film per la star di Hunger Games: in arrivo No Hard Feelings

Nei giorni scorsi abbiamo visto Jennifer Lawrence col pancione a una manifestazione pro-aborto, ma a quanto pare dopo la maternità non ci sarà molto riposo per l'attrice, che riprenderà presto a recitare. Sarà infatti la protagonista, a quanto scrive The Hollywood Reporter, della commedia No Hard Feelings, diretta da Gene Stupnitsky.

Non ci sono al momento dettagli sulla trama, ma sembra che il film avrà qualcosa in comune con titoli come Risky Business e Bad Teacher. Gene Stupnitsky, tra gli sceneggiatori e i produttori di The Office, ha fatto il suo debutto alla regia con Good Boys nel 2019. Tra le sue sceneggiature, la serie Hello Ladies e lo stesso Bad Teacher.

Le riprese di No Hard Feelings dovrebbero iniziare la prossima estate, mentre non è stata ancora comunicata una possibile data di uscita. L'ultimo lavoro di Jennifer Lawrence è X-Men: Dark Phoenix, ma la vedremo presto su Netflix in Don't Look Up. Sembrano invece prive di fondamento la voci che vorrebbero Jennifer Lawrence nell'universo Marvel di Sony.

Il cachet dell'attrice di Il Lato positivo per No Hard Feelings sarà di 25 milioni di dollari. Nel futuro professionale di Jennifer Lawrence, oltre a Don't Look Up, ci sarà poi un nuovo dramma diretto da Paolo Sorrentino, e il film Red, White and Water, che dovrebbe essere pubblicato nel 2022.