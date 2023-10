Jennifer Lawrence, tutti i film su Netflix in attesa di Fidanzata in Affitto

La consapevolezza che Fidanzata in Affitto è basato su una storia vera, unita all'indubbio talento di Jennifer Lawrence, rendono la storia ancor più godibile. In attesa del suo debutto su Netflix, ecco tutti i film dell'attrice disponibili sulla celebre piattaforma!

Il primo è Don't Look Up, film del 2021 scritto e diretto da Adam McKay (ricordato anche per Anchorman, Ricky Bobby, La grande scommessa e Vice). Racconta la storia della dottoranda in astronomia Kate Dibiasky e del suo professore Randall Miny (interpretato da Leonardo DiCaprio), i quali, dopo aver realizzato che un corpo celeste colpirà in pieno la Terra nel giro di sei mesi e quattordici giorni, tentano inutilmente di allarmare il resto della popolazione.

Il secondo, invece, è Il lato positivo - Silver Lining Playbooks. Realizzato da David O. Russell, vede Jennifer Lawrence nel ruolo di Tiffany Maxwell, una donna giovane e problematica che, dopo la morte del marito, ha deciso di darsi alla promiscuità. Nel cast ricordiamo anche Bradley Cooper (Patrick "Pat Jr." Solitano), Robert De Nito (Patrizio "Pat Sr." Solitano) e Chris Tucker (Danny McDaniels). La pellicola in questione ha garantito a Lawrence un Premio Oscar come miglior attrice protagonista e un Golden Globe come miglior attrice in un film o commedia musicale.

Tornando a Fidanzata in Affitto (No Hard Feelings in lingua originale), la pellicola di Gene Stupnitsky è già disponibile su Netflix negli Stati Uniti, mentre una finestra d'uscita per l'Italia non è stata ancora annunciata. Se non l'avete ancora letta, non perdetevi la nostra recensione di Fidanzata in affitto, la commedia ribelle con Jennifer Lawrence.