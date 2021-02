Jennifer Lawrence ferita sul set di Don't Look Up: interrotte le riprese del film Netflix

Secondo quanto riportato dall'Hollywood Reporter, le riprese del film Netflix Don't Look Up sono state interrotte in seguito a un incidente che ha lasciato Jennifer Lawrence con delle lievi ferite a causa di un'esplosione di vetro non andata come pianificato.

A quanto pare, l'attrice stava girando una scena insieme alla co-star Timothée Chalamet quando, stando a TMZ, uno stunt andato male le ha provocato un taglio su una palpebra che "non smetteva di sanguinare". Tuttavia non si tratta di nulla di grave, e l'Hollywood Reporter fa sapere che la Lawrence è pronta a tornare sul set già da lunedì.

Scritto e diretto da Adam McKay (La grande scommessa, Vice - L'uomo nell'ombra), Don't Look Up vede Leonardo DiCaprio e la Lawrence nei panni di due astronomi di basso livello che decidono di mettere in piedi un tour stampa per avvisare l'umanità del pericolo di un asteroide in procinto di colpire la Terra con conseguenze devastanti. Il film si è mostrato per la prima volta nel trailer dedicato ai titoli Netflix in arrivo nel 2021, dal quale è emerso anche un primo sguardo all'altrettanto atteso Red Notice con Dwayne Johnson e Gal Gadot.

Lo stellare cast di Don't Look Up include anche la presenza di Cate Blanchett, Maryl Streep, Jonah Hill, Ariana Grande, Chris Evans e Ron Perlman. Intanto, in rete sono emerse delle nuove foto della Lawrence sul set che potete trovare in calce alla news.