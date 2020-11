Jennifer Lawrence, la fattoria di famiglia colpita da un terribile incendio

La fattoria di famiglia di Jennifer Lawrence è stata colpita da un incendio devastante. La fattoria ha subito gravissimi danni nella tarda notte di venerdì, secondo quanto riportano i gestori in un post su Facebook. Sul posto sono accorsi 30 vigili del fuoco e 6 camion, impiegando più di un'ora per spegnere l'incendio.

Le autorità stanno indagando sulle cause di questo incendio. Secondo il post su Facebook nessuna persona e nessun animale è rimasto ferito tuttavia il team di lavoro piange 'la perdita di anni di duro lavoro e ricordi'.



"È con il cuore gonfio di dolore che che confermiamo la notizia della perdita della nostra stalla la scorsa notte in un terribile incendio. Siamo profondamente grati che nessuna o animale sia stato ferito, ma stiamo ancora piangendo la perdita di anni di duro lavoro e ricordi che di eventi felici che popolano questo luogo" si legge nel post pubblicato su Facebook.

Il messaggio prosegue:"Sappiamo che Camp Hi-Ho [camp estivo organizzato dalla fattoria] è un posto speciale e abbiamo intenzione di ricostruirlo in modo da poter andare avanti con un'esperienza di campeggio sicura e gioiosa la prossima estate".

Secondo la mail di Blaine Lawrence, proprietario della struttura, un fienile danneggiato nella proprietà ospitava i suoi uffici, stalle per i cavalli, un'area d'equitazione coperta per i bambini, una parete rocciosa al coperto, un'esposizione nativa della fauna selvatica, un'area di arti e mestieri, un garage con attrezzature agricole e una nurse station. Blaine Lawrence accetta donazioni che possano aiutare il processo di ricostruzione.



