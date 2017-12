Jennifer Lawrence, 'fan sfegatata' del Clan Kardashian, regala una 'Porsche' a Kris Jenner

Jennifer Lawrence ha mostrato il grande amore che prova per Kris Jenner, matriarca del, regalandole una Porsche per Natale! Date un'occhiata

Jennifer Lawrence, 27 anni, ha fatto di Kris Jenner, 62, una donna molto, molto felice questo Natale! Le ha regalato proprio ciò che desiderava: una Porsche. Un modellino giocattolo, certo, ma fatto molto bene! E la Jenner ha scritto nel post che ha poi pubblicato via Instagram, qualcosa per ringraziare la sua carissima e giovane amica:

"La mia migliore amica #Jenniferlawrence mi ha chiesto cosa volessi per Natale e, naturalmente, io ho risposto una Porsche, DUH. La mia ragazza non mi ha delusa! Grazie Jen, ti voglio bene!!!! #bffsforever #christmassurprise #jlaw #soexcited,"

Questo simpatico regalo, non fa altro che provare quanto la famiglia Kardashian e Jennifer Lawrence siano effettivamente legate.

Recentemente, e la foto che vedete in copertina ne è la prova, la Lawrence ha intervistato la sua amica Kim Kardashian, che per l'occasione sfoggiava una capigliatura biondissima, e le due si sono divertite davvero tanto in quell'occasione!

Del resto l'attrice premio Oscar non ha mai nascosto di essere una super fan di Kim e della sua famiglia di prezzemoline, il cui impero economico non fa che crescere ogni anno di più, merito anche della carriera da supermodella di Kendall Jenner e del brand di make up della sorella, Kylie.

Buon per loro!