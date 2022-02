Jennifer Lawrence è diventata mamma: nato il primo figlio della star di Don't Look Up

Poche ore fa il sito TMZ ha tempestivamente diffuso la notizia della nascita del primo figlio di Jennifer Lawrence e di suo marito Cooke Maroney. Stando a quanto riportato il bambino è nato nella contea di Los Angeles ma ancora non si conoscono informazioni in merito al sesso e al nome.

La gravidanza di Jennifer Lawrence è stata resa pubblica alla fine della scorsa estate, ma l'attrice Premio Oscar come sempre, ha tentato di mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata. Le sue ultime apparizioni pubbliche risalgono alla fine del 2021 quando in compagnia di Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Timothée Chalamet, Jonah Hill e Ariana Grande è stata impegnata nella promozione di Don't Look Up.

Pare che l'attrice abbia tenuto un Baby Shower in compagnia di amici e parenti lo scorso gennaio, proprio per rivelare ai suoi affetti quello che sarebbe stato il sesso del nascituro. Fonti vicine alla coppia riportano che i neogenitori sarebbero al settimo cielo per il nuovo arrivato.

Nei mesi scorsi, nonostante la gravidanza in stato avanzato, Jennifer Lawrence ha preso parte alla marcia dell'aborto. L'ex star di Hunger Games e Cooke Maroney, gallerista d'arte, hanno cominciato a frequentarsi nel 2018 e si sono sposati l'anno successivo, con una piccola cerimonia privato a Rhode Island a cui hanno preso parte tra l'altro star del calibro di Emma Stone e Adele.