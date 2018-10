Jennifer Lawrence diventa produttrice: nasce la Excellent Cadaver

Il premio Oscar Jennifer Lawrence ha fondato la sua casa di produzione cinematografica, chiamandola Excellent Cadaver, stringendo un accordo con la Makeready, con in programma lo sviluppo di nuovi film in collaborazione con Justine Polsky. Film che probabilmente vedranno come protagonista proprio la Lawrence.

Attraverso questo accordo Excellent Cadaver e Makeready finanzieranno e produrranno film sia in modo indipendente sia come parte degli accordi fra Makeready con Universal e Entertainment One.

Il boss di Makeready, Pam Abdy, supervisionerà ogni progetto di Excellent Cadaver:"In un tempo relativamente breve Jennifer ha già dimostrato di essere un'attrice e un'imprenditrice unica nel suo genere" ha affermato Brad Weston di Makeready "La sua versatilità e il suo impegno nel lavorare con i più grandi registi del settore sottolinea la nostra ambizione comune nel creare film attenti e impavidi, e siamo estremamente entusiasti di collaborare con Jennifer e Justine all'inizio di questo nuovo capitolo".

Jennifer Lawrence e Justine Polsky hanno aggiunto:"Brad e Pam sono dei produttori visionari con un gusto incredibile e hanno dimostrato di sostenere storie diverse e coinvolgenti. Siamo davvero elettrizzate all'idea di collaborare con Makeready e non vediamo l'ora d'iniziare a lavorare con loro".

Lawrence e Polsky produrranno Burial Rites di Luca Guadagnino, Bad Blood di Adam McKay con Jennifer Lawrence tra i protagonisti e Zelda, con la Lawrence nel ruolo di Zelda Fitzgerald, diretto da Ron Howard.