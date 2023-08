Jennifer Lawrence compie 33 anni: 'I miei amici aspettavano il mio fallimento'

La via che porta a diventare una delle attrici più apprezzate e benvolute del panorama internazionale è tutt'altro che semplice, soprattutto quando sei una ragazza di provincia che deve giocoforza trasferirsi in una delle città più pericolose al mondo: Jennifer Lawrence, però, è riuscita a sovvertire ogni pronostico.

L'attrice recentemente vista in Fidanzata in Affitto e che oggi spegne le sue prime 33 candeline decise infatti di trasferirsi a New York per tentare la scalata al successo quando era poco più che una ragazzina: un'impresa nella quale erano in pochissimi a credere, al punto che i suoi stessi amici non avrebbero puntato un dollaro sulla cosa.

"Quando arrivai a New York, l'istante dopo che i miei piedi toccarono il marciapiede avreste detto che fossi nata e cresciuta lì. Feci mia quella città. Nessuno dei miei amici mi prese sul serio, tornai a casa e dissi: 'Mi trasferirò a New York' e loro erano tipo: 'Ok'. Quando lo feci continuarono ad aspettare che fallissi e tornassi indietro. Ma sapevo che non l'avrei fatto, pensavo tipo: 'Ora vi faccio vedere'" furono le parole della star di Hunger Games.

Sempre Jennifer Lawrence, intanto, ha parlato dei suoi tentativi di conquistare Darren Aronofski e dell'innegabile tensione sessuale tra i due.