Jennifer Lawrence e quel commento sul suo costume da X-Men: 'È una donna, non va in bagno'

I costumi da supereroe sono sempre la dannazione di chi interpreta questo tipo di ruoli soprattutto per le donne. Molto spesso si parla di abiti ultra-aderenti il latex che rendono difficile persino respirare. Per vestire i panni di Mystica nella saga degli X-Men, Jennifer Lawrence ebbe non poca difficoltà.

La prima a lamentarsi di questa cosa fu Scarlett Johansson che dopo aver indossato i panni di Black Widow in Iron Man 2 ammise di aver avuto problemi a respirare. La Lawrence, invece, ha raccontato come era stato realizzato il suo costume nelle pellicole degli X-Men a cui ha partecipato. Il ragionamento fatto dai designer dei film, non fu dei più lungimiranti, senza pensare all'effettiva comodità dell'attrice e di come avrebbe dovuto vestire il vivere quotidiano con il costume.

Per i primi anni in cui ha interpretato Mystica, l'attrice si sottoponeva a ben 8 ore di trucco per dipingere il suo corpo di blu. Solo nei sequel, in particolare con Apocalisse e Dark Phoenix, la Lawrence si rifiutò di passare tutte quelle ore al trucco e fu realizzata una tuta composta tutta in materiale per collant nel quale veniva avvolto tutto il suo corpo. "I ragazzi che l'hanno realizzata hanno detto: 'Beh, è una ragazza. Non va in bagno!' Così, facevo pipì in piedi da un imbuto" ha raccontato ironicamente l'attrice durante una intervista.

In X-Men Giorni di un futuro passato un particolare del film riguardo Hugh Jackman è scappato alla censura categorica di Disney+. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti