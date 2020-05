Jennifer Lawrence, le cinque migliori interpretazioni: da Hunger Games a Il Lato Positivo

Jennifer Lawrence ha dato prova nel corso degli anni di essere un'attrice poliedrica e capace di risultare credibile in ruoli molto diversi tra loro, passando con disinvoltura dalla commedia al dramma al franchise per ragazzi.

Nonostante una carriera ancora relativamente breve (il suo esordio risale al 2008, quando appena diciottenne debuttò come protagonista in The Poker House), nel curriculum della brava e bella Jennifer troviamo dunque già un bel po' di prove decisamente convincenti.

Non possiamo non partire dalla saga che ha definitivamente consacrato Lawrence come una delle attrici più promettenti della sua generazione: la Katniss a cui l'attrice ha dato volto in Hunger Games resta ancora oggi uno dei suoi personaggi più riusciti e amati dai fan, che hanno visto in lei la perfetta incarnazione della protagonista dei libri.

La conferma del grande talento di Jennifer arrivò poi con Il Lato Positivo, che valse a Jennifer Lawrence il suo primo Oscar come Miglior attrice protagonista (a soli 22 anni!); impossibile poi non citare l'American Hustle di David O. Russell, grazie al quale Lawrence fu nuovamente candidata dall'Academy come Miglior attrice non protagonista.

Una menzione la merita sicuramente anche la saga di X-Men: nonostante le recensioni altalenanti dei film di quest'ultimo ciclo la Mystica di Lawrence è stata tutto sommato uno dei personaggi più credibili del franchise, anche e soprattutto grazie alla bravura dell'attrice. Va infine tenuto in considerazione il divisivo Madre! di Darren Aronofski, con il regista che seppe dirigere la sua compagna e musa in una delle sue interpretazioni più disturbanti e discusse.

Avete preferito altri film a quelli presenti in lista? Fatecelo sapere nei commenti! A proposito di Hunger Games, intanto: pare che tra non molto tempo arriverà in sala il prequel della saga con Jennifer Lawrence.