Jennifer Lawrence chiarisce: 'Sono fiera di essere una Democratica'

Il clima intorno alle presidenziali americane è di quelli roventi: lo scontro tra Donald Trump e Joe Biden sta viaggiando su toni piuttosto alti, ragion per cui ogni dichiarazione al riguardo va pesata con la massima attenzione. Ne sa qualcosa Jennifer Lawrence, che negli ultimi giorni è stata al centro di un piccolo fraintendimento.

Nel corso di una recente intervista, infatti, Lawrence ha ammesso di esser stata Repubblicana in passato e di aver votato per John McCain alle presidenziali del 2008. In molti, però, hanno travisato le dichiarazioni dell'attrice, interpretandole come un endorsement a Donald Trump.

Nulla di più sbagliato, almeno stando alla precisazione arrivata nelle ultime ore tramite Twitter: "Voglio fare chiarezza sulla mia registrazione al voto, che è stata l'oggetto di vari titoli che ho visto circolare. Sono cresciuta in una famiglia Repubblicana ed ho votato per McCain nel 2008, ma lungo tutto il mandato di Obama ho capito di star votando contro i miei stessi diritti, dunque sono fiera di ribadirmi Democratica" ha spiegato Lawrence tramite il suo account social.

Insomma, difficile essere più chiari di così: speriamo che la povera Jennifer non sia costretta a tornare nuovamente sull'argomento in futuro! Nei giorni scorsi, intanto, anche Ryan Reynolds ha manifestato il suo entusiasmo per il suo primo voto da cittadino americano.