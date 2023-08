Jennifer Lawrence sarà Campanellino nello spin-off live-action di Peter Pan?

Mentre si continua a parlare del possibile remake live action di Rapunzel con protagonista Florence Pugh, dal mondo Disney emergono nuove indiscrezioni che vorrebbero la star premio Oscar Jennifer Lawrence come protagonista dello spin-off di Peter Pan dedicato a Campanellino.

Prima del recente remake Peter Pan & Wendy di Peter Lowery, uscito in esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand, le voci volevano la Disney a lavoro su un film standalone dedicato a Trilli intitolato Tink: quel progetto, al quale era legata Reese Witherspoon, è un po' sparito dai radar negli ultimi tempi, ma ora nuove indiscrezioni lo vogliono ancora vivo e vegeto e in cerca di una protagonista ideale. Secondo il noto e solitamente affidabile insider Daniel Richtman, ora viene fuori che Disney vorrebbe Jennifer Lawrence nei panni di Trilli Campanellino: lo scooper non condivide altre informazioni sul progetto, ma sostiene che la Witherspoon è ancora coinvolta come produttrice e potrebbe finire per interpretare un personaggio diverso.

Maria Melnik (Escape Room, American Gods) era stata precedentemente incaricata di scrivere la sceneggiatura, ma c'è la possibilità che la Disney decida di riprogettare il film con un nuovo team creativo quando saranno finiti gli scioperi di Hollywood. Sebbene i dettagli della trama rimangano segreti, in precedenza un'anticipazione non ufficiale della storia (fornita da The DisInsider) indicava che il film stand-alone di Campanellino sarà un prequel di Peter Pan.

Ricordiamo che, secondo le ultime voci di corridoio, dopo La sirenetta e Biancaneve Disney sarebbe a lavoro sui remake live-action di di Rapunzel e La principessa e il ranocchio. Vi terremo aggiornati quindi rimanete con noi.