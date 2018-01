Jennifer Lawrence, Cameron Diaz e Adele si fanno un selfie alla Marcia delle Donne 2018!

hanno fatto squadra alla Women's March 2018 , la manifestazione in favore delle donne che rivendica parità di diritti e cerca di contrastare gli abusi.

Le tre star si sono unite a moltissime altre donne che, sabato, hanno marciato a Los Angeles; inoltre, portavano un cartello con una scritta a mano che recitava:

"Un "movimento" non dovrebbe mai riportarci indietro. Dovrebbe solo proiettarci in avanti," recitava il cartello di Cameron, mentre il poster di Jennifer diceva "Il posto di una donna è nella rivoluzione!"

Jennifer Lawrence ha postato un messaggio social che recitava inoltre: "Mi schiero in solidarietà delle donne per i diritti delle donne, per l'equiparazione dei salari, DACA e CHIP."

Adele ha invece postato il selfie che vedete qui sotto, con la caption che recita:

"Le persone che hanno maggiormente influenzato la mia vita sono sempre state donne. La mia famiglia, le mie amiche, le mie insegnanti, le mie colleghe e i miei idoli. Sono assolutamente ossessionata da tutte le donne della mia vita. Le adoro e ne ho bisogno ogni giorno di più. Sono grata del fatto di essere una donna, non lo cambierei per nulla al mondo. In ogni caso non voglio che sia solo il mio genere a definire chi sono, spero di esserlo per ciò che lascio al mondo, per il mio modo d'amare e per la mia empatia. Spero di crescere Angelo (suo figlio ndr.), perché diventi un brav'uomo, insieme all'uomo che mi ama per tutto ciò che sono e per ciò che non sono (il marito, Simon Konecki, ndr). Voglio il meglio per le persone, credo che sia il desiderio di tutti. Credo che concordiamo un po' tutti sul fatto che debba essere dato più potere ai pacifisti, alle persone per la #womensmarch2018."

Al post di Adele hanno messo un bel like star del calibro di Gal Gadot, Millie Bobby Brown, Sarah Jessica Parker, Blake Lively e Marren Morris.