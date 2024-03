Jennifer Lawrence, la caduta agli Oscar era finta? 'So che lo sembrava al 100%'

La caduta di Jennifer Lawrence è stata una messinscena? Il video dell'attrice che inciampa sugli scalini durante gli Oscar del 2013 è diventato fin da subito uno dei momenti iconici della storia degli Academy Awards, ma ci sono dubbi sulla sua veridicità.

Durante una chiacchierata sul red carpet con la giornalista Amelia Dimoldenberg, Lawrence si è espressa su quel momento. Dimoldenberg le chiede scherzosamente cosa consiglierebbe ai candidati per evitare di "cadere dagli scalini". Lawrence sta al gioco e parla anche di un momento analogo degli Oscar 2014: "Non fatelo, non cadete dagli scalini. Sapete che sono caduta anche l'anno dopo? A quel punto sembrava al 100% una cosa finta. È stato tremendo. Sono inciampata su un cono arancione".

L'attrice, che di recente si è espressa sul bodyshaming che domina Hollywood, ne aveva già parlato ai tempi con la CNN: "Sono inciampata su un cono. Non dovrebbero lasciarli in giro! Ho anche il vestito dello stesso colore, non mi possono fare questo!". Adesso la star riesce a scherzarci su, ma non è sempre stato così: un tempo ricordare queste cadute le procurava un po' di dispiacere.

"Ero pronta, ero molto nervosa ma anche molto superstiziosa. Non volevo dare per scontato la mia vittoria. Non volevo scrivermi un discorso. Avevo tutto in testa. Ero molto, molto nervosa, ma ero pronta.Tutta quell'adrenalina scende quando dicono il mio nome e vado in shock. E a quel punto cado e il mio cervello si svuota. Adesso sono più matura e posso riguardare a quel momento con affetto, ma per molto tempo quella caduta è stata un tasto dolente" ha rivelato la star durante una puntata del podcast Absolutely Not.

