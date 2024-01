Jennifer Lawrence 'cacciò' Robert De Niro dalla cena di prova del matrimonio: ecco perché

La star di Fidanzata in affitto Jennifer Lawrence e Robert De Niro hanno recitato insieme in diversi film e tra le due star è nata un'amicizia molto stretta. Lawrence aveva invitato l'illustre collega anche alla cena di prova del suo matrimonio ma durante l'evento decise di invitare De Niro ad andarsene a casa: per quale motivo?

Jennifer Lawrence è diventata un meme sui social dopo i Golden Globe per una frase pronunciata durante la cerimonia. Intervistata sul red carpet da E! News, Lawrence ha dichiarato di non aver particolarmente apprezzato le giornate di festa per il suo matrimonio perché molto stressanti:"Non ti diverti. Pensi soltanto 'Quella persona si sta divertendo?'".



E proprio in quest'ottica, Lawrence si è accorta che Robert De Niro stava cercando in qualche modo di inserirsi tra gli invitati perché non conosceva nessuno degli ospiti. Percependo il disagio del collega, Lawrence ha deciso di lasciarlo libero di congedarsi.



"Ho visto Bob, che non conosce nessuno e sta un po' girovagando, e ho subito pensato 'No, non è questo che vuole fare, non voglio che sia qui'. Quindi sono andata da lui e gli ho sussurrato qualcosa del tipo 'Torna a casa'. Ed è stato gentile, ha parlato con i miei genitori, ed è stato educato ma io dicevo 'Vai'". A quel punto De Niro ha acconsentito e la stessa attrice si è sentita sollevata.



Chi non ha avuto peli sulla lingua per quanto concerne l'evento, che Jennifer Lawrence era preoccupata fosse in un luogo troppo freddo, è stata la madre dell'attrice:"Mia madre disse 'Fa freddo fuori. Tua nonna stava per morire'". Nell'ottobre 2019 Jennifer Lawrence ha sposato Cooke Maroney, un mercante d'arti, in una cerimonia svoltasi a Rhode Island.



L'attrice è protagonista di un nuovo film su Amazon Prime Video: ecco la recensione di Fidanzata in affitto, che le ha permesso di ottenere una candidatura ai Golden Globe.