Jennifer Lawrence, gli autisti di Uber svelano: 'Da ubriaca si addormenta in auto'

Jennifer Lawrence è nota per non essere la classica star di Hollywood indisponente e piena di sé: l'attrice di Hunger Games ha più volte dato mostra di essere una persona piuttosto alla mano, tendente anche ad assumere atteggiamenti che l'hanno resa, negli anni, una delle celebrità più simpatiche e adorate dai fan.

Proprio in virtù di ciò la storia saltata fuori negli ultimi giorni sembra effettivamente abbastanza credibile: alcuni autisti di Uber, infatti, hanno parlato di alcuni comportamenti di cui si sono resi protagonisti alcuni personaggi famosi saliti nelle loro automobili, nominando anche la nostra Jennifer.

In particolare, pare dunque che Lawrence sia solita farsi accompagnare a casa da ubriaca finendo spesso per addormentarsi lungo il tragitto dopo una serata: "Dopo una serata alcolica solitamente si addormenta sul sedile posteriore del suo Uber. Ogni tanto scherza anche dicendo che è a questo che serve Uber" ha rivelato la fonte di Life & Style. Pare addirittura che più di un autista si sia trovato nella condizione di fare il possibile per tenerla sveglia, su sua stessa richiesta!

Che nessuno dica mai, insomma, che la star di American Hustle e Il Lato Positivo sia una passeggera fastidiosa! Molto meglio, d'altronde, addormentarsi durante un tragitto in Uber piuttosto che mettersi alla guida ubriaca, non trovate? A proposito dell'attrice, intanto, qui trovate un nostro approfondimento sul rapporto tra Jennifer Lawrence e Hunger Games.