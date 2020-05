Jennifer Lawrence ammette: 'Ho un po' esagerato con l'alcol in quarantena'

Jennifer Lawrence non ha mai tentato di passare per astemia: la star di Hunger Games è stata spesso vista un po' su di giri anche durante cerimonie come gli Oscar, e in fondo è anche per queste sue attitudini che le si vuole bene.

Pare dunque che proprio l'alcol sia stato uno dei compagni di Jennifer durante questa quarantena: durante un'ospitata ad Amy Shumer Impara a Cucinare, Lawrence ha infatti discusso con l'amica e collega dei suoi vini preferiti e di quanto l'autoisolamento ne abbia favorito il consumo.

In particolare, l'attrice de Il Lato Positivo ha spiegato di amare il Sauvignon Blanc nonostante sia generalmente più una tipa da vino rosso: "Voglio dire, il bianco lo bevo, ma penso sia più per le t***e" ha scherzato Jennifer, che relativamente alle abitudini prese in quarantena ha poi proseguito: "Potrei averne un po' abusato. Sto cercando di aspettare le 18 per bere vino, quindi alle 17 ho una birra preventiva" ha spiegato sempre scherzosamente, ma forse neanche troppo.

Lawrence, comunque, si è data anche alla cucina: recentemente proprio Amy Shumer ha infatti pubblicato su Instagram una ricetta dell'amica a base di pollo e scalogno; cerchiamo di capire, intanto, che tipo di rapporto c'è tra Jennifer Lawrence e Hunger Games.