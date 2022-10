Jennifer Lawrence ammette: 'Ho perso il controllo della mia carriera con Hunger Games'

Jennifer Lawrence era un'attrice già piuttosto apprezzata per la sua età prima che la saga di Hunger Games la consacrasse definitivamente al grande pubblico ma a quanto pare, i film tratti dai libri di Suzanne Collins l'hanno messa alquanto in crisi.

Secondo quanto riferito dalla stessa interprete di Katniss Everdeen al London Film Festival, un franchise come questo, caratterizzato non solo da un numero considerevole di film ma anche di impegni di varia natura dentro e fuori dal set, le ha fatto perdere il controllo della sua carriera, trasformandola quasi in un oggetto controllato da mani altrui: "Tra l'uscita di Hunger Games e la vittoria dell'Oscar, sono diventato una merce di scambio, mi sono sentita quasi come un oggetto e ho avuto come l'impressione che ogni decisione fosse la decisione di un grande, grande gruppo ma non la mia".

Tra il primo film di Hunger Games uscito nel 2012 e l'ultima parte rilasciata nel 2015, Jennifer Lawrence ha recitato in ben otto film in soli 3 anni. Una quantità di lavoro incredibile per una ragazza di meno di 25 anni e questo, l'ha fatta sentire enormemente sotto pressione: "Quando rifletto ora, non riesco a pensare a quegli anni come un periodo di successi, perchè ho perso il controllo della mia carriera"

Queste parole potrebbero spiegare perché l'attrice ha deciso di prendere quella che sembrava una breve pausa dalla recitazione dopo aver girato Dark Phoenix nel 2017. Dopo l'uscita di quel film, non è apparsa in nessun'altra pellicola fino a Don't Look Up dell'anno scorso.

E sembra che rallentare le cose abbia contribuito a migliorare il rapporto di Jennifer Lawrence con la sua carriera. "Sembra una cosa finalmente mia per la prima volta da molto tempo", ha detto.