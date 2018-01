Jennifer Hudson sarà Aretha Franklin nel biopic della MGM

interpreterà la leggenda del soulin un biopic prodotto dalla MGM e dai produttori dell’acclamato

L’annuncio è avvenuto nel consueto party pre-Grammy Awards tenuto da Clive Davis. Nel corso della serata ha introdotto il Premio Oscar e la vincitrice del Grammy Jennifer Hudson per cantare un paio di canzoni, quindi ha rivelato al pubblico che la Hudson avrebbe interpretato Aretha Franklin in un biopic in arrivo sulla Regina del Soul. La Hudson era la prima scelta della stessa Franklin e che ad annunciarlo sia stato proprio Davis è la testimonianza della stima e dell’amicizia che da anni lo lega alla cantante.

La Hudson è stata l’ultima ad esibirsi al party, prima di lei ci sono stati Barry Manilow, Luis Fonsi, Ben Platt, Alicia Keys, Khalid e Logic. Il progetto del biopic sarà finanziato e distribuito dalla MGM. La vita della leggenda del soul copre un arco di sei decenni, dalle sue prime registrazioni come giovane cantante gospel fino alla sua ultima pubblicazione, A Brand New Me: Aretha Franklin with the Royal Philharmonic Orchestra. Non si contano più le hit di successo, tra cui la reinterpretazione del brano di Otis Redding, Respect – cantato da Jennifer Hudson al party. Il brano negli anni è diventato un inno femminista e ha elevato la figura di Aretha Franklin quale combattente per i diritti civili e dei movimenti femminili.

A produrre il film saranno Scott Bernstein (Straight Outta Compton) e il produttore discografico Harvey Mason Jr., che ha già lavorato con la Franklin e ha prodotto il musical di successo Dreamgirls, che è valso alla Hudson il suo Oscar come miglior attrice non protagonista.