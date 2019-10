Jennifer Gwartz nominata EVP dello sviluppo di comedy e drama per 20th Century Fox TV

La direttrice e produttrice dello sviluppo televisivo e cinematografico, Jennifer Gwartz, è stata nominata EVP per lo sviluppo comedy e drama della 20th Century Fox Television, che fa parte dei Disney Television Studios. Gwartz supervisionerà gli sviluppi dei progetti delle comedy e dei live-drama, nonché il lavoro dei dirigenti che se ne occupano.

A partire dal 4 novembre Jennifer Gwartz riferirà il proprio lavoro al presidente degli affari creativi, Carolyn Cassidy. Gwartz succede a Terence Carter, che ha lasciato il ruolo il mese scorso per dirigere la sezione tv per i Westbrook Studios di Jada Pinkett Smith e Will Smith.



"Jen è una leader intelligente e premurosa, piena di idee e talento, che la rende la persona perfetta per guidare lo sviluppo del settore. Apprezzo anche la sua capacità di guardare al processo e alle possibilità della tv da più punti di vista come risultato del suo background come dirigente in studio e produttrice. So che sarà una risorsa straordinaria mentre cerchiamo di creare una televisione di qualità e portare voci, proprietà e idee nuove e di successo alla 20th".

Jennifer Gwartz proviene da Disney TV Studios, e in passato ha lavorato anche in una sezione di Warner Bros. TV.

Il suo curriculum include anche impieghi anche alla Columbia TriStar Television. Negli ultimi mesi a 20th Century Fox TV si sono aggiunti anche Jon M. Chu mentre alla Disney sono stati annunciati alcuni dirigenti di 20th Century Fox TV, che hanno quindi fatto il passaggio inverso.