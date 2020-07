Jennifer Grey star di un nuovo musical: in arrivo il sequel Dirty Dancing?

Secondo quanto riferito nelle scorse ore Jennifer Grey reciterà in un film di ballo che Deadline ha anticipato essere il sequel di Dirty Dancing, celebre film del 1987 con Patrick Swayze.

La Grey, famosa per aver interpretato l'adolescente Frances 'Baby' Houseman accanto al compianto Swayze, che invece vestiva i panni di Johnny Castle, secondo Deadline sta collaborando Lionsgate per produrre e interpretare un nuovo film sulla danza, e la notizia ha portato alla speculazione che un sequel di Dirty Dancing potrebbe essere in lavorazione.

I dettagli della trama del film infatti vengono mantenuti segreti e le fonti di Deadline non hanno confermano il rumor, ma va notato che Lionsgate detiene i diritti di distribuzione dei film di Dirty Dancing e, raggiunta da Variety, ha rifiutato di commentare la notizia: curiosamente il progetto sarà ambientato negli anni '90, ovvero trent'anni dopo la storia dell'originale Dirty Dancing, che era ambientato a sua volta nel 1963: in quanto a tempismo, insomma, i conti tornerebbero.

Il nuovo film segreto è stato scritto da Mikki Daughtry e Tobias Iaconis, che in precedenza hanno lavorato a Five Feet Apart e The Curse of La Llorona. Il film originale fu un successo commerciale, con $218 milioni al botteghino globale da un costo di produzione di $5 milioni; ha anche vinto l'Oscar e il Golden Globe per la canzone originale, "(I've Had) The Time of My Life", mentre la Gray e Swayze, morto nel 2009, sono stati entrambi nominati per i Globes.

Nel 2004 la Lionsgate ha già realizzato una 'rivisitazione' di Dirty Dancing, Dirty Dancing: Havana Nights, interpretato da Diego Luna e Romola Garai: segue la stessa trama di base ma sposta l'azione da New York a Cuba; nel 2017 è arrivato anche un remake per la tv, con Abigail Breslin nel ruolo di Baby.

Per altri approfondimenti ecco la recensione di Dirty Dancing.