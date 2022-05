Jennifer Grey: sono stata fidanzata con Matthew Broderick e Johnny Depp nello stesso mese

Ultimamente, la star ha rilasciato diverse dichiarazioni riguardo la sua vecchia relazione con il suo ex-fidanzato. Dopo aver rivelato di non aver riconosciuto Depp nel video del processo, Jennifer Grey è tornata sotto i riflettori con un particolare aneddoto.

Ospite di Drew Barrymore al "The Drew Barrymore Show", in occasione dell'uscita del suo nuovo libro che ha debuttato il 3 maggio, "Out of the Corner: A Memoir di Jennifer Grey", l'attrice ha rivelato un piccolo segreto, riguardante la relazione con Johnny Depp.

"Sono stata fidanzata con Matthew Broderick e Johnny Depp nello stesso mese."

La notizia ha in un primo momento fatto crollare a terra i due dalle risate, con la Gray che poi è tornata seria e ha continuato:

“Era davvero un segno, c'erano dei problemi nella mia vita. Voglio dire, onestamente, ho solo pensato che fosse Dio a salvarmi da una brutta situazione e a farmi cadere amorevolmente in un soufflé con Johnny Depp.

Gray ha poi continuato, raccontando come la bellezza di Depp fosse quasi impossibile da spiegare. Barrymore ha poi riportato l'attenzione sulla bellezza di Grey.

“Devi capire, Johnny Depp, Johnny Depp del 1989 , era così bello. Non ne ho mai visto uno più bello... devi leggere la descrizione nel libro... non era umano".

