Jennifer Garner suona il sassofono contro il Coronavirus nel Tonight Show di Jimmy Fallon

L'iniziativa benefica di Jennifer Garner e Amy Adams continua. Stavolta Garner si è collegata con Jimmy Fallon e ha avuto modo di parlare del progetto di Save the Children e di dare alcuni consigli sull'epidemia in corso.

Nel video del The Tonight Show, che in questo periodo va in onda da remoto per rispettare la quarantena, l'attrice dichiara innanzi tutto che anche se la situazione è difficile possiamo comunque apprezzare il tempo trascorso in famiglia: "Abbiamo cibo, abbiamo un riparo, i miei figli hanno la scuola online che li tiene occupati e la notte facciamo dei collegamenti Skype con mia sorella e i miei parenti. Quindi non ho nulla di cui lamentarmi o di cui preoccuparmi. Sta andando bene per me. Abbiamo un lavoro da fare e lo stiamo facendo: restiamo a casa".

In seguito Fallon l'ha invitata a suonare qualcosa durante il collegamento. Se lui ha imbracciato la chitarra, poi limitandosi a cantare, lei ha rispolverato il sassofono che suonava a scuola, nominato Sally the sexy saxophone. I due si sono esibiti sulle note di Happy Birthday, invitando le persone a lavarsi le mani. La loro intesa musicale non sembra essere proprio il massimo, ma la stessa Garner ci scherza sopra, definendosi un grande passo indietro rispetto a Lin-Manuel Miranda, attore esperto di musical che era stato da poco ospite di Fallon.

Nell'occasione Garner ha ribadito il proprio impegno per il progetto di Save the Children, che vede le celebrità raccontare storie online per allietare i bambini in questo difficile periodo e allo stesso tempo raccogliere fondi per i bambini meno fortunati.

Non tutti condividono una simile linea comportamentale: ad esempio, Evangeline Lilly è contraria alla quarantena e si è attirata le critiche dei suoi followers.