Jennifer Garner regala le sue scarpe ai senzatetto: la reazione dei fan

Jennifer Garner è stata, negli ultimi tempi, più volte al centro della narrazione dei paparazzi e della stampa specializzata per due situazioni particolari che l’hanno vista protagonista. Dopo aver guadagnato gli onori della cronaca per regalo di compleanno per il compleanno del padre, un paparazzo l’ha immortalata insieme a un senzatetto.

Dopo aver riportato dell’incontro tra Jennifer Garner e Merrin Dungey a una manifestazione organizzata per lo sciopero degli attori, torniamo a parlare dell’attrice di Juno per raccontare di due momenti particolari per cui ha meritato le pagine della stampa specializzata, sempre attenta alle vite private delle star di Hollywood.

Se la settimana scorsa, infatti, la Garner aveva guadagnato i titoli dei magazine per il nostalgico regalo di compleanno che aveva fatto al padre, William John Garner, dopo che l’attrice aveva donato al genitore un viaggio insieme a lei su una Studebaker Champion del 1948, auto che ricordava all’uomo la sua infanzia, la protagonista di Elektra è stata paparazzata il 16 di settembre 2023 durante un’interazione con un senzatetto in sedia a rotelle in un parcheggio di Santa Monica Beach.

Dopo aver parlato con l’uomo, l’attrice gli avrebbe consegnato una borsa contenente beni di prima necessità, per poi togliersi le scarpe per fargliele provare, scoprendo che fossero troppo piccole.

A questo punto, la Garner si sarebbe accorta del paparazzo avvicinandolo per chiedergli di poter comprare le sue scarpe, prima che il fotografo decidesse di togliersele, dandogliele senza chiedere in cambio niente. La Garner, naturalmente, le ha lasciate all’uomo in difficoltà.

Due belle storie che vanno oltre Hollywood e la fama, dunque, nonostante non tutti i fan siano convinti della genuinità del fatto che il paparazzo fosse lì soltanto per caso, sospettando una messinscena in favore di telecamera.

A proposito della star, ex moglie di Ben Affleck, vi ricordiamo di quando il regista di Alias ebbe dei dubbi a proposito della scelta di Jennifer Garner come protagonista.