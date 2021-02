Jennifer Garner protagonista di Family Leave, una nuova commedia per Netflix

Jennifer Garner torna a collaborare con Netflix in una commedia dal titolo Family Leave, di cui sarà anche produttrice. Garner ha già collaborato di recente con il colosso dello streaming per il film Yes Day, e in questo caso lavorerà all'adattamento del libro dell'autrice proprio di quest'ultimo film, Amy Krouse Rosenthal.

La trama di Family Leave segue le vicende della famiglia Brenner che improvvisamente si risveglia nei corpi di un'altra famiglia dall'altra parte del mondo. Il loro obiettivo sarà quello di 'riunirsi con questo gruppo di estranei per determinare come tornare nei loro corpi e facendo i conti con la vita di tutti i giorni prima che sia troppo tardi'.



Jennifer Garner produrrà il film insieme a Nicole King della Linden Entertainment e Grey Matter Productions. Il produttore esecutivo sarà Jason Brian Rosenthal.

In questo periodo Jennifer Garner è impegnata nelle riprese di The Adam Project, nel quale recita al fianco di Ryan Reynolds e Mark Ruffalo.

A marzo su Netflix verrà distribuito Yes Day, l'ultimo film a cui ha lavorato Jennifer Garner e tratto proprio da un'opera di Amy Krouse Rosenthal.



Ad ottobre Jennifer Garner ha presentato la sua fattoria, comprata a suo dire principalmente per il trattore e per le tute da lavoro.

L'estate scorsa Jennifer Garner ha trascorso parte delle vacanze insieme all'amico Bradley Cooper.