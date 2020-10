Jennifer Garner ci presenta la sua fattoria: 'L'ho comprata per il trattore e le tute'

Negli ultimi anni abbiamo visto un numero sempre maggiore di star di Hollywood cominciare a sponsorizzare l'importanza di una vita sana e a contatto con la natura: Jennifer Garner, però, è andata decisamente oltre acquistando un'intera fattoria!

La star di Alias ed Elektra è infatti co-proprietaria di una fattoria che si occupa di agricoltura bio-dinamica e OGM-free: a mostrarcela è stata proprio la nostra Jennifer, che in un video su Instagram ci ha concesso un breve tour panoramico della sua nuova proprietà.

L'attrice si mostra decisamente divertita alla guida del suo trattore, tra una versione tutta sua di Nella Vecchia Fattoria e indicandoci con fierezza i campi coltivati a patate dolci e tanto altro ancora: "La nuova centrifuga di Once Upon a Farm [il nome della fattoria di Garner] contiene anche le patate dolci cresciute nella mia proprietà, con tutto il sapore autunnale della ricetta di mia nonna Exie Mae (tranne lo zucchero, ovviamente)" scrive l'attrice nel post.

Garner, però, getta la maschera nel corso del video: "L'ho comprata principalmente per il trattore e per le tute da lavoro" afferma divertita l'attrice. Anche sul fronte vita privata, intanto, le cose sembrano andare piuttosto bene: nei mesi scorsi Jennifer Garner è stata fotografata in spiaggia con Bradley Cooper.