Jennifer Garner invita i suoi follower a compiere atti di gentilezza verso i più bisognosi

Jennifer Garner con un post sui social network ha invitato i suoi follower a dare una mano ai più bisognosi realizzando delle piccole pochette con beni di prima necessità che possono permettere alle persone in difficoltà di affrontare al meglio le proprie giornate.

In un post su Instagram l'attrice si mostra intenta a preparare una bustina con barrette, cleenex, caldi calzini, spazzolini monouso e qualche banconota. A suo avviso ciascuno di noi dovrebbe tenere in auto questi oggetti essenziali per donarli a chiunque potrebbe averne necessità e compiere quello che lei definisce un atto di gentilezza casuale.

"Raccogli questi beni essenziali in una piccola borsetta con chiusura lampo e tienila in macchina per regalarla quando incontri qualcuno che potrebbe averne bisogno. Sono stata ispirata dal mio gentile amico a farlo. Inserisci un bel paio di calzini caldi. Cleenex. Salviette per le mani. Spazzolini usa e getta. Burrocacao. Un paio di barrette ai cereali. L'ho dimenticato questa volta, ma mi piace spesso aggiungere anche prodotti per l'igiene femminile. Aggiungi $ 5, $ 10, $ 20 e un sorriso".

Da tempo ormai Jennifer Garner vive una vita tranquilla e lontana dai riflettori il più possibile. Prossimamente la vedremo nel film Netflix The Adam Project al fianco di Ryan Reynolds e l'attrice sembra essere davvero entusiasta di questa nuova esperienza lavorativa.