Jennifer Garner fa impazzire i fan con una foto in spiaggia in costume da bagno: guardate

Jennifer Garner ha fatto impazzire i fan quando la nota rivista US Magazine ha condiviso sulle proprie pagine una foto dell'attrice 48enne in spiaggia di Malibu, con lo scatto che la mostra assolutamente radiosa in un costume intero.

Come potete vedere in calce all'articolo, la stella di Alias ​​e Daredevil ha messo in mostra la sua silhouette incredibilmente tonica in un nuovo costume bicolore a pois con maniche arricciate, completando il look estivo con occhiali da sole abbinati.

US Magazine riporta che il costume da bagno è sponsorizzato dall'attrice, è noto sul mercato come è Ruffled Oasis from Summersalt e viene venduto alla cifra conveniente di $95 - ed è ancora disponibile per l'acquisto! Per le nostre lettrici interessate, vi informiamo che ci sono anche diverse opzioni di colore tra cui puoi scegliere, come il corallo e il bianco o il bianco e nero.

Recentemente l'attrice è stata la protagonista di una clamorosa fan-art per il Marvel Cinematic Universe, fan art nella quale l'artista Datrinti l'ha immaginata nei panni di Fenice. Voi cosa ne pensate? Vorreste vedere l'attrice di Elektra tornare a recitare in un cinecomic? Ditecelo nella sezione dei commenti.

Per altri approfondimenti: nelle scorse settimane Jennifer Garner è diventata virale una sua performance al sassofono durante il Tonight Show con Jimmy Fallon.