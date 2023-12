Jennifer Garner fa impazzire i fan di 30 Anni in un Secondo su TikTok: 'È davvero Jenna'

Jennifer Garner ha compiuto 51 anni nell'aprile del 2023, ma è più giovane che mai: basti pensare ai suoi passi di danza in un flash mob, organizzato per promuovere il film Family Switch. La scena, tenutasi al The Grove di Los Angeles e ripresa in un video, è diventata virale in un batter d'occhio su TikTok!

Potete trovare il post in calce alla notizia. Gli utenti più entusiasmati dalla performance sono i fan di 30 Anni in un Secondo, film diretto da Gary Winick con Garner nei panni della protagonista Jenna Risk. "È come se Jenna Rink fosse la vera personalità di Jennifer Garneri" scrive un utente, "ed è la cosa più bella di sempre!". O ancora: "Lei è davvero Jenna Rink!", "Jen balla come se 20 anni fa", "Jenna Rink, cosa ci fai qui?".

Incentrato su una studentessa delle scuole medie, 30 anni in un Secondo è una commedia romantica nella quale la protagonista, dopo un viaggio nel tempo, si ritrova improvvisamente giovane (con tutti i vantaggi e gli svantaggi che ne derivano). Nel cast, ricordiamo non soltanto Garner, ma anche Christa B. Allen, Mark Ruffalo, Sean Marquette e Judy Greer. La colonna sonora in stile anni '80 contiene brani di Madonna, Liz Phair, Vanilla Ice e Michael Jackson. Insomma: l'espediente perfetto per fare un viaggio nel passato!

Family Switch, invece, è attualmente il secondo film più visto su Netflix USA, e racconta la storia di una coppia di Los Angeles che cerca di rimanere unita. Tuttavia, molti spettatori sono disgustati da QUELLA scena di Family Switch.