Jennifer Garner e i figli:'Il caos dell'essere genitori è un dono!'

Jennifer Garner ha parlato con la collega Sheryl Lee Ralph nel formato di Variety Actors on Actors, affrontando temi come divorzio, maternità e desiderio di dare ai propri figli un'educazione solida nonostante la fama dei genitori. Garner ha parlato con franchezza della sua esperienza di madre nel corso della chiacchierata.

"Con la celebrità e tutto il resto, mi sento come se avessi una vita molto normale, e penso che anche tu abbia quell'atmosfera simile. Amiamo i nostri figli" ha esordito Ralph.



Jennifer Garner ha risposto:"Sì, e tutte le cose che ne derivano. Il casino dell'essere genitori è come un dono" ha affermato.

L'attrice è molto impegnata sul lavoro in questo periodo; la serie L'ultima cosa che mi ha detto è la più vista su Apple TV+ vede proprio Garner tra le protagoniste. In passato è stata sposata per diversi anni con il collega Ben Affleck, con il quale ha concluso la relazione nel 2015 dopo dieci anni di matrimonio dal quale sono nati tre figli: Violet, 17 anni, Seraphina Rose, 14 anni, e Samuel, 11 anni.



Garner ha annuito anche quando Sheryl Lee Ralph ha dichiarato di essere entrambe rimaste in buoni rapporti con l'ex partner:"Mantenere una sana relazione con l'ex partner per la salute e il benessere dei figli".



Qualche settimana fa Jennifer Garner ha compiuto 51 anni e ha dichiarato di non essere mai riconosciuta.