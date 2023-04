Jennifer Garner compie 51 anni: 'Non vengo mai riconosciuta!'

Immaginate di incontrare per strada una star di Hollywood e non riconoscerla: pensate sia possibile? Per Jennifer Garner sembra essere ordinaria amministrazione: la star di Alias, stando a quanto da lei stessa raccontato alcuni anni fa, viene spesso completamente ignorata dai fan nonostante non si tratti esattamente di una sconosciuta.

L'attrice, che festeggia oggi i suoi primi 51 anni, parlò della cosa quando ancora era sposata con il suo primo marito Scott Foley (sua co-star in Felicity, sul cui set la futura coppia ebbe modo di conoscersi): "Non vengo mai riconosciuta! Magari sono in giro con mio marito e la gente pensa che io sia la sua manager, mi danno anche i loro biglietti da visita" raccontò all'epoca una divertita Jennifer Garner.

Va detto che, all'epoca, la notorietà di Jennifer Garner non era ancora quella che sarebbe arrivata di lì a qualche anno grazie a film come Daredevil (dal quale, a proposito di matrimoni, nacque la chiacchieratissima relazione con Ben Affleck) e soprattutto a serie come la già citata Alias, che avrebbe visto Garner protagonista indiscussa per tutte e cinque le stagioni andate in onda. Tornando ai giorni nostri, intanto, qui trovate Jennifer Garner nel trailer di L'Ultima Cosa che mi ha Detto, la serie Apple TV+ di cui è protagonista.