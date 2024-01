Jennifer Garner colpita dal fisico di Ben Affleck durante Batman v Superman: 'Chi sei tu?'

Negli anni sono stati diversi i volti che si sono prestati ad interpretare il crociato incappucciato, il tenebroso Bruce Wayne ha visto infatti diverse interpretazioni che lo hanno mostrato sotto luci diverse. Ma di certo una delle più controverse è la versione di Batman v Superman.

E sebbene le premesse fossero buone, visto che ad interpretarlo c'era Ben Affleck (ex interprete anche del diavolo rosso, del quale ancora ci chiediamo: Daredevil era così brutto?), purtroppo poi le cose sono precipitate in casa DC e non c'è mai stato modo di vedere quest'ultimo in una pellicola stand-alone interamente dedicata all'uomo pipistrello.

Di certo però, quanto è stato mostrato è bastato all'attrice Jennifer Garner per rimanere sorpresa, specie vista l'incredibile trasformazione fisica compiuta dall'attore per il ruolo. Nel periodo in cui Affleck si stava sottoponendo agli allenamenti infatti, la star commentò il processo in corso, ammettendo come stesse superando il limite.

"Ha messo su 30 libbre di muscoli ed ha l'8% di grasso corporeo. Ero tipo: 'Chi sei tu?' Ma non mi dispiace, non posso di certo lamentarmi".

Oltre a questo la Garner si espresse anche in merito al nuovo costume che l'attore avrebbe indossato durante i giorni sul set, affermando: "Trovo che l'abito sia davvero bello, è una reinvenzione totale".

Voi che ne pensate? Vi è piaciuto quanto avete visto in Batman v Superman? Se ve la foste persa, ecco la nostra recensione di The Flash.