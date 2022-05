Jennifer Connelly, la star di Top Gun 2 debutta su Instagram! Il commento di Paul Bettany

Il premio Oscar Jennifer Connelly è ufficialmente su Instagram. L'attrice, 51 anni, ha aperto il suo account social nel fine settimana, caricando il suo primo post tre giorni fa. Per l'occasione il marito e collega Paul Bettany è intervenuto per commentare la novità, utilizzando un'espressione ironica sul loro rapporto.

"Faccio il mio debutto su Instagram. Mi è stato detto che questo è un 'photo dump'" ha scritto la star nel post, condividendo quattro fotografie.

La prima immagine la mostra sdraiata insieme al suo gatto mentre la foto successiva mostra uno splendido tramonto accanto ad un paesaggio cittadino.



Il terzo scatto mostra la star di C'era una volta in America in sella ad una bicicletta su un sentiero mentre la quarta e ultima foto è un selfie con il marito Paul Bettany.

Jennifer Connelly sta utilizzando il suo profilo per sponsorizzare il suo prossimo film, Top Gun: Maverick, presentato in anteprima il 27 maggio. L'attrice è una delle star maggiormente prolifiche di Hollywood oltre ad essere poliglotta: Jennifer Connelly ha imparato l'italiano grazie a due leggendari registi.

Paul Bettany ha pubblicato un post per lo sbarco della moglie su Instagram:"La mia signora, Jennifer Connelly, si è finalmente iscritta ad Instagram. Seguitela a vostro rischio e pericolo e credete solo a metà di ciò che scriverà su di me".



Connelly e Paul Bettany si sono incontrati sul set di A Beautiful Mind nel 2001, sebbene all'epoca entrambi stessero vivendo altre relazioni. La loro amicizia è sbocciata poi in amore; Bettany ha dichiarato di essersi accorto di essersi innamorato quando si è affrettato a sapere lo stato di salute di Connelly dopo l'11 settembre 2001. La coppia si è sposata nel 2003, crescendo Kai (avuto con il fotografo David Dugan nel 1997) prima di avere insieme Stellan (2003) e Agnes Lark (2011).



In attesa di vedere il film al cinema recuperate il trailer di Top Gun: Maverick, con Tom Cruise e Jennifer Connelly.