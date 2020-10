Jennifer Connelly e la quarantena: 'Ho sofferto la mancanza di contatto umano'

L'emergenza coronavirus ha colpito tutti indistintamente: le star di Hollywood hanno sofferto le limitazioni imposte dalle misure di sicurezza contro la pandemia esattamente come i loro fan, come ha raccontato Jennifer Connelly in una recente intervista.

La star di C'Era una Volta in America ha individuato nella mancanza di contatto umano l'aspetto peggiore del periodo trascorso forzatamente rinchiusa in casa: addirittura, stando al racconto di Connelly, i suoi figli le avrebbero chiesto di poter assistere ad una normale consegna di un corriere pur di vedere una persona estranea!

"Non andiamo da nessuna parte. L'altro giorno venne qui un ragazzo di UPS e i bambini andarono in fibrillazione. Erano tipo: 'Non vediamo nessuno da settimane, possiamo restare a guardare?' ed io: 'Ok, va bene'. E così sono letteralmente rimasti immobili sulle scale a guardare me che aprivo la porta e salutavo e parlavo con il ragazzo di UPS a distanza. Penso che il contatto umano, non avere quel contatto sia stata la cosa più difficile per tutti" ha raccontato Connelly.

Tra non molto tempo (o almeno si spera!) rivedremo la star di Firesquad insieme a Tom Cruise in Top Gun: Maverick. Fino ad allora, ecco alcuni film di Jennifer Connelly che dovreste assolutamente vedere per apprezzarla al meglio.