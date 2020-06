Jennifer Connelly parla di Top Gun: Maverick: 'Ecco com'è lavorare con Tom Cruise'

Anche se il Pete Mitchell di Tom Cruise sviluppava una relazione romantica con la Charlie Blackwood di Kelly McGillis durante il primo Top Gun, Top Gun: Maverick la coppia sarà scoppiata e il protagonista corteggerà Penny Benjamin, proprietaria di un bar interpretata da Jennifer Connelly.

Dato che l'attrice interpreta l'interesse romantico di Tom Cruise per l'atteso sequel, inutile sottolineare quanto tempo abbiano trascorso insieme le due star sul set, e nel corso di una recente intervista la Connelly ha spiegato di essere arrivata alla fine delle riprese con una grande ammirazione per l'etica del lavoro di Cruise.

Nelle sue parole: "Non ho mai visto nessuno lavorare più intensamente di lui, impegnarsi di più nel proprio lavoro ... Ogni momento per lui è un'opportunità per fare tutto ciò che può fare per offrire la cosa migliore che possa offrire. Non sono mai stato più paranoica nel conoscere tutte le mie battute. Quel set era una nave che andava di fretta. Tom è così preparato su ogni cosa, tutto il tempo. Speri soltanto di non essergli di intralcio."

Insieme a Tom Cruise e Jennifer Connelly, il cast di Top Gun: Maverick comprende anche il ritorno del co-protagonista Val Kilmer (che riprende il ruolo di Tom "Iceman" Kazansky) e i nuovi arrivati Miles Teller, Jon Hamm, Glen Powell, Lewis Pullman, Ed Harris, Monica Barbaro, Charles Parnell, Danny Ramirez e Manny Jacinto.

La regia è stata curata da Joseph Kosinski, autore di Tron: Legacy che aveva già diretto Cruise nello sci-fi Oblivion, mentre la sceneggiatura è stata scritta da Ehren Kruger e Eric Warren Singer e revisionata da Christopher McQuarrie, storico collaboratore di Cruise dai tempi di Operazione: Valchiria. Il film sarebbe dovuto uscire questo giugno, ma è stato rinviato al 23 dicembre prossimo.

Per altri approfondimenti scoprite il folle allenamento di Tom Cruise per il film.