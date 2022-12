Jennifer Connelly compie 52 anni: 'Mi piace essere consumata da un ruolo'

Da oggi Jennifer Connelly è una splendida 52enne: l'attrice di Top Gun: Maverick nacque infatti a Cairo, negli Stati Uniti, il 12 dicembre del 1970, e per festeggiare il suo compleanno non vedevamo modi migliori che quello di andare a ripescare alcune dichiarazioni che descrivono perfettamente l'amore della nostra per il suo mestiere.

Di ruoli intensi, in effetti, è piena la carriera di Jennifer Connelly: da Phenomena di Dario Argento all'angosciante Requiem for a Dream di Darren Aronofski, l'attrice non si è mai risparmiata quando si trattava di dare tutta se stessa per un ruolo, e una sua dichiarazione al riguardo racchiude alla perfezione questo modo di intendere e vivere la settima arte.

"Recitare è fantastico, quando funziona è così appagante. Fai le prove e lavori con altre persone talentuose e così creative, sfrutti tutte le tue facoltà. La capacità di esprimere tutta te stessa è una delle sensazioni più belle del mondo. [...] Mi piace moltissimo permettermi di essere completamente consumata da un ruolo e di crescere nel corso del processo, una volta che l'hai fatto è difficile tornare a lavorare su cose di cui t'importa meno" furono le sue parole.

Non stentiamo a crederlo, detto da una che ha esordito in un filmetto da nulla come C'era una Volta in America! Qui, a tal proposito, trovate un nostro approfondimento sulle migliori performance di Jennifer Connelly.