Jennifer Connelly, le 5 migliori interpretazioni della star di A Beautiful Mind

Jennifer Connelly fa parte di quella non troppo folta schiera di attori e attrici capaci di portare avanti una carriera brillante anche dopo l'esordio ad alti livelli in giovanissima età, a fronte di tanti colleghi bruciatisi troppo in fretta. Ma quali sono state fino ad oggi le sue migliori performance?

Partendo dal principio, non possiamo non menzionare quel capolavoro senza tempo che è C'era una Volta in America (1984), masterpiece di Sergio Leone che regalò a Connelly l'esordio sul grande schermo: il volto della giovanissima Jennifer risultò perfetto per dar vita a Deborah, sofferto amore di Noodles che meglio di tutti gli altri personaggi rappresenta forse la violenza del passaggio da un'infanzia ammantata di un'aura quasi mistica a un'età adulta corrotta e brutale.

Facciamo un salto di un paio d'anni e arriviamo a Labyrinth (1986), il film di Jim Henson che vide una delle più memorabili apparizioni di David Bowie sul grande schermo ma che si regge anche e soprattutto su una Jennifer Connelly ancora sedicenne e già capace di caricarsi sulle spalle un ruolo da protagonista.

Avvicinandoci ai giorni nostri, però, è agli inizi degli anni 2000 che la nostra segna una formidabile doppietta, prima con Requiem for a Dream (2000) di Darren Aronofsky e poi con A Beautiful Mind (2001): proprio con il film di Ron Howard arriva finalmente la prima candidatura con annessa prima vittoria agli Oscar (la statuetta è quella per la Miglior attrice non protagonista).

Qualche anno dopo, invece, arrivò un'altra prova più che notevole in Blood Diamond (2006), al fianco di un Leonardo Di Caprio in forma smagliante. La nostra Jennifer, comunque, non si è mai fermata e prossimamente la vedremo anche in Top Gun: Maverick, sequel del film cult con Tom Cruise.