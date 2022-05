Jennifer Beals, che fine ha fatto la star di Flashdance?

Ciascuno di noi almeno una volta nella vita avrà visto Flashdance e ballato sulle note di What a feeling. E ciascuno di noi nel corso degli anni si sarà chiesto che fine ha fatto Jennifer Beals, la protagonista di questo iconico cult degli anni '80. Ebbene, è giunto il momento di scoprirlo.

Il ruolo di Alexandra "Alex" Owens, la saldatrice che nel tempo libero fa la ballerina, le ha regalato di certo una eccezionale notorietà presso il grande pubblico ma, l'attrice originaria di Chicago non si è lasciata lusingare dalle sirene della fama internazionale, e ha così deciso di proseguire i suoi studi a Yale dove si è laureata col massimo dei voti in letteratura americana.

Jennifer Beals ha sempre ammesso di non sentirsi particolarmente a suo agio sotto i riflettori, prediligendo una vita assai riservata rispetto ai red carpet hollywoodiani. Ha così rifiutato ruoli in grandi produzioni, prediligendo il cinema indipendente dove, al fianco del regista Alexandre Rockwell divenuto in seguito suo marito, ha recitato in numerose pellicole lontane dalle grandi etichette.

Nanni Moretti nel 1993 l'ha voluto per un cameo in Caro diario nei panni di se stessa e dopo qualche anno di silenzio, Jennifer Beals è stata impegnata nel ruolo di Bette Porter nella serie televisiva The L Word, riprendendo poi la parte nel suo sequel The L Word: Generation Q.

Nei primi anni 2000 ha rifiutato ingenti somme di denaro per il seguito di Flashdance, dicendosi contraria ad una qualsiasi continuazione ideale di quella pellicola che l'ha lanciata nel mondo del cinema, rendendola nota presso il grande pubblico.

