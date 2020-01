Jennifer Aniston: 'Volevo interpretare Wonder Woman, ma ho aspettato troppo'

La notte scorsa, Jennifer Aniston ha conquistato il SAG Award per la miglior attrice drammatica per la sua interpretazione in The Morning Show e per l'occasione ha rivelato qualche retroscena inedito della sua carriera, compreso il desiderio di interpretare Wonder Woman.

L'attrice ha ammesso di aver sempre voluto interpretare quel ruolo al cinema: "Volevo essere Wonder Woman, ma ho aspettato troppo a lungo. Non lo so, ho molte cose da fare. Onestamente è come se fossi entrata in una nuova fase creativa in cui ho scoperto l'amore per queste cose in una forma che non credevo possibile prima. E' quasi come se avessi degli occhi nuovi con cui mi vedo e vedo quello che sto facendo ma dal punto di vista di un'attrice. Quindi adesso voglio approcciarmi... voglio fare più commedie, sono pronte a più risate".

In Wonder Woman 1984 ritroveremo Diana in una decade decisamente più... Colorata. Gli anni '80 e Washington D.C. faranno da sfondo alle nuove avventure dell'eroina che ora "conosce il mondo così bene, ma forse non bene quanto possa pensare. Crede di stare facendo la cosa giusta, ma quello che accadrà in questo film la sorprenderà" dichiara la regista, Patty Jenkins. Per questo nuovo capitolo, Jenkins ha affermato di volere una Wonder Woman "classica", come quella dello show anni '70, che "è nel pieno delle sue forze, ma ha ancora tanto da osservare e imparare sull'oscurità del genere umano".

Wonder Woman 1984 uscirà nelle sale italiane il 4 giugno 2020.

In precedenza, Jennifer Aniston aveva parlato della differenza tra una serie come The Morning Show e uno show decisamente più comedy come Friends: "Per quel che mi riguarda una serie TV significa stare in uno studio e avere vicino cinque telecamere. Iniziavo a lavorare alle dieci e finivo alle 17:00. Con The Morning Show, invece, è stato come fare due film uno dietro l'altro nel giro di sette mesi. Dopo un'intera giornata di riprese, devo poi tornare a casa e continuare a lavorare, pensare al giorno successivo di riprese . Quando abbiamo terminato i lavori per lo show, mi sono infilata nel letto per una settiamana".

Su queste pagine potete leggere la nostra recensione di The Morning Show.