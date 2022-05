Jennifer Aniston, la star di Qualcosa di speciale: 'Basta insinuazioni su gravidanze'

Questa sera Jennifer Aniston torna in tv di Qualcosa di speciale, il film del 2009 diretto da Brandon Camp in cui recita con Aaron Eckhart. L'attrice però, ha di recente ammesso di essere stufa delle varie insinuazioni sulle sue possibili gravidanze, ammettendo di essere stanca di tutte le domande sull'argomento a cui le donne devono sottostare.

Pur avendo ammesso in precedenza di aver sofferto alla notizia della gravidanza di Angelina Jolie dopo il divorzio con Brad Pitt, parlando della sua personalissima situazione, Jennifer Aniston ha detto: "Vuoi sparire, vuoi divertirti e non fregartene un ca**o di ciò che dicono. Ti ricordi di avere un bellissimo gruppo di amici e la tua vita è benedetta e fai del tuo meglio per tirare avanti. Prima prendevo tutto molto sul personale, inclusi le molteplici insinuazioni sulle gravidanze e sul fatto che io avessi messo al primo posto la mia carriera. Non avete idea di cosa mi accada dal punto di vista medico e tutto il resto, non sapete se io posso avere figli o meno. Sentire quelle voci è stato molto doloroso e decisamente di cattivo gusto".

L'attrice di Qualcosa di speciale ha poi parlato del diverso trattamento riservato agli uomini sulle stesse questioni: "Gli uomini possono sposarsi tutte le volte che vogliono, possono sposare donne tra i 20 ei 30 anni. Alle donne non è permesso farlo. Siamo completi con o senza un compagno, con o senza un figlio".

Jennifer Aniston smentendo le voci di un'adozione ha poi aggiunto: "Possiamo decidere da soli cosa è giusto quando si tratta dei nostri corpi. Questa decisione è nostra e solo nostra. Prendiamo questa decisione per noi stesse e per le giovani donne in questo mondo che ci prendono come esempi. Prendiamo questa decisione consapevolmente, al di fuori dei tabloid. Non abbiamo bisogno di essere sposate o madri per essere complete. Mi sono stancata di tutto questo. Potrei diventare madre un giorno, ma non lo farò perché mi sento incompleta".

