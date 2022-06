Jennifer Aniston, la star di Due Cuori e una Provetta: 'Oggi basta Tik Tok per sfondare'

Questa sera Jennifer Aniston torna in tv con Due Cuori e una Provetta, ma a tenere banco nelle ultime ore è stata la sua intervista rilasciata a Sebastian Stan nell'ambito di un evento organizzato da Variety in cui ha sparato a zero sull'odierna industria dell'intrattenimento plasmata negativamente dall'internet.

Secondo l'attrice infatti, la sua professione è stata notevolmente sminuita dal modo di fare gossip sul web dapprima e dall'avvento dei social network poi che, sono stati in gradi di rendere famose persone senza merito alcuno.

"Proprio nel momento in cui Internet ha davvero plasmato una nuova cultura ha iniziato ad influire anche sul modo in cui le persone diventano famose. É venuta a crearsi un'industria dell'intrattenimento in cui le persone diventano famose praticamente per non fare nulla. Voglio dire, Paris Hilton, Monica Lewinsky e tanti altri dello stesso tipo".

Jennifer Aniston che è giunta alla notorietà grazie al ruolo odi Rachel in Friends, ha ammesso di essere felice di aver fatto parte di una generazioni di attori che hanno dovuto conquistare con il proprio talento un posto alla ribalta: "Mi sento così fortunata ad essere entrata a far parte di questo settore prima che diventasse quello che è oggi. L'avvento dei servizi streaming ha cambiato tutto, oggi basta Tik Tok per sfondare, diventi famoso grazie a YouTube, sei famoso grazie ad Instagram. Tutto questo per me è come se sminuisse il lavoro dell'attore".

Forse proprio per questo nuova versione dell'industria dell'intrattenimento avrebbe potuto spingere Jennifer Aniston a lasciare la recitazione ma per fortuna, soprattutto dei suoi moltissimi fan, l'attrice è ritornata sui suoi passi.