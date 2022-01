Jennifer Aniston, la star de Il Cacciatore di Ex: 'Non chiedetemi di iscrivermi su Tinder'

Questa sera Jennifer Aniston torna in tv con Il Cacciatore di ex, il film del 2010 diretto da Andy Tennant in cui recita al fianco di Gerard Butler e sebbene l'attrice abbia di recente rivelato di essere in cerca di uomo, non chiedetele assolutamente di iscriversi su Tinder.

La Aniston ha infatti ammesso di essere pronta per una nuova relazione dopo la pacifica fine del suo matrimonio con Justin Theroux, ma di voler fare alla vecchia maniera, senza utilizzare nessuna app di incontri.

"Nessuno di rilevante è entrato nel mio radar negli ultimi tempi. Comunque io credo di sentirmi pronta a condividere la vita con un'altra persona. Ho davvero apprezzato essere la compagna di me stessa, senza far parte di alcuna coppia per qualche anno, da quando avevo 20 anni ho sempre avuto vicino qualcuno. Ma ora sono pronta a riaprire il mio cuore".

La star di Friends è una vera e propria fan del corteggiamento d'altri tempi, e per essere conquistata da uomo, deve guardarlo intensamente negli occhi, senza che nessuna chat si frappongo nel loro primo incontro.

"Un bel primo bacio per me è importante, così come la facilità con cui scorre la conversazione. La chimica deve costruirsi già al primo appuntamento: è un ottimo indicatore su come andranno poi le cose. Voglio un uomo in questo momento ma non chiedetemi di iscrivermi su Tinder, non fa per me. Preferisco un 'lieto fine' con un uomo che mi chiede di uscire guardandomi negli occhi".

A proposito di baci, proprio Gerard Butler ha ammesso che Jennifer Aniston bacia meglio di Angelina Jolie. Insomma, sembra che l'attrice ci sappia fare sicuramente. Riuscirà a conquistare un altro uomo nei prossimi mesi? Voi che dite?